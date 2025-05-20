Сенат утвердил свата Трампа послом США во Франции несмотря на судимость

Это решение вызвало широкий резонанс из-за предыдущих судимостей Кушнера, которые были сняты благодаря президентскому помилованию.

Трамп назначил Кушнера через несколько недель после переизбрания.

Джаред Кушнер, старший советник Трампа в первом сроке, сыграл ключевую роль в заключении Соглашений Авраама - одного из главных внешнеполитических достижений администрации.

За назначение Кушнера проголосовали 51 сенатор, 45 - против. Единственным поддержавшим демократом стал Кори Букер. Республиканка Лиза Мурковски голосовала против.

Что известно о Кушнере

В 2005 году Кушнер признал вину в подаче фальшивых налоговых деклараций, мести свидетелям и ложных заявлениях ФЭД. Он отбыл два года заключения. В декабре 2020 года Трамп помиловал его.

Бывший федеральный прокурор Крис Кристи назвал преступления Кушнера "одними из самых отвратительных" в своей карьере.

На слушаниях Кушнер признал ошибки и заявил, что заплатил "высокую цену". Демократка Пэтти Мюррей назвала его непригодным для посольства из-за судимости и помилования.

Чарльз Кушнер - не единственный родственник Трампа во власти: тесть его дочери Тиффани, Массад Булос, работает старшим советником в администрации.