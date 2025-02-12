Сенат затвердив Габбард главою розвідки США. Вона називала Україну "другим Афганістаном"

Як повідомляється, Сенат США затвердив кандидатуру Габбард 52 голосами проти 48, причому один республіканець - сенатор Мітч Макконнелл - приєднався до демократів, які виступили проти неї.

Перед голосуванням лідер сенатської меншості, демократ Чак Шумер попросив своїх колег-республіканців переглянути рішення про затвердження Габбард на посаду.

"Я прошу своїх колег - я знаю, що зараз остання хвилина - подумати двічі, проголосувати "ні", як ми всі й голосуватимемо, бо це жахлива кандидатура, яка поставить під загрозу нашу національну безпеку та наші розвідувальні операції в усій країні та світі", - сказав Шумер.

Раніше під час слухань Габбард була змушена відповідати на питання сенаторів стосовно своїх попередніх суперечливих заяв.

Найбільше їй довелось пояснювати позицію стосовно Едварда Сноудена - викривача Агентства нацбезпеки США, який опублікував дані про шпигунську програму PRISM. Раніше Габбард виступала за помилування Сноудена, та на слуханнях змінила свою думку.

Деякі республіканці, які висловлювали побоювання щодо кандидатури Габбард, згодом підтримали її кандидатуру.

Габбард також скандально відома тим, що зустрічалась із сирійським диктатором Башаром Асадом, критикувала ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані, а також називала політику США щодо України "другим Афганістаном".

На слуханнях вона сказала, що не є "маріонеткою Путіна" чи Асада і зберігає вірність США.

Зазначається, що на посаді директора Національної розвідки США Габбард контролюватиме 18 розвідувальних служб з бюджетом близько 100 млрд доларів і служитиме головним радником Трампа з питань розвідки.