Сенат утвердил Габбард главой разведки США. Она называла Украину "вторым Афганистаном"

Как сообщается, Сенат США утвердил кандидатуру Габбард 52 голосами против 48, причем один республиканец - сенатор Митч Макконнелл - присоединился к демократам, выступившим против нее.

Перед голосованием лидер сенатского меньшинства, демократ Чак Шумер попросил своих коллег-республиканцев пересмотреть решение об утверждении Габбард на должность.

"Я прошу своих коллег - я знаю, что сейчас последняя минута - подумать дважды, проголосовать "нет", как мы все и будем голосовать, потому что это ужасная кандидатура, которая поставит под угрозу нашу национальную безопасность и наши разведывательные операции во всей стране и мире", - сказал Шумер.

Ранее во время слушаний Габбард была вынуждена отвечать на вопросы сенаторов относительно своих предыдущих противоречивых заявлений.

Больше всего ей пришлось объяснять позицию относительно Эдварда Сноудена - разоблачителя Агентства нацбезопасности США, который опубликовал данные о шпионской программе PRISM. Ранее Габбард выступала за помилование Сноудена, но на слушаниях изменила свое мнение.

Некоторые республиканцы, которые высказывали опасения относительно кандидатуры Габбард, впоследствии поддержали ее кандидатуру.

Габбард также скандально известна тем, что встречалась с сирийским диктатором Башаром Асадом, критиковала ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани, а также называла политику США в отношении Украины "вторым Афганистаном".

На слушаниях она сказала, что не является "марионеткой Путина" или Асада и сохраняет верность США.

Отмечается, что на посту директора Национальной разведки США Габбард будет контролировать 18 разведывательных служб с бюджетом около 100 млрд долларов и служить главным советником Трампа по вопросам разведки.