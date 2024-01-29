У Сенаті США закликали уряд змусити Facebook та Google дотримуватись санкцій проти Росії

Санкції США проти Росії

США ввели санкції проти Росії в низці сфер у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Наприклад, санкції країн Заходу призвели до того, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%. Частка Європи в експорті нафти з Росії впала вдесятеро приблизно до 4-5% з приблизно 40-45%.

Також у жовтні США запровадили санкції, причиною яких стали порушення цінової стелі під час продажу російської нафти.