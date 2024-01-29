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У Сенаті США закликали уряд змусити Facebook та Google дотримуватись санкцій проти Росії

Фото: Сенат закликав Мінфін США змусити Facebook та Google дотримуватись санкцій проти РФ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Сенаті закликали Міністерство фінансів США зробити більше для того, щоб великі технологічні компанії, включно з Meta Platforms та Alphabet Inc, дотримувались санкцій проти "іноземних противників", зокрема Росії та Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Санкції США проти Росії

США ввели санкції проти Росії в низці сфер у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Наприклад, санкції країн Заходу призвели до того, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%. Частка Європи в експорті нафти з Росії впала вдесятеро приблизно до 4-5% з приблизно 40-45%.

Також у жовтні США запровадили санкції, причиною яких стали порушення цінової стелі під час продажу російської нафти.

 

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