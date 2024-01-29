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В Сенате США призвали Минфин заставить Facebook и Google придерживаться санкций против РФ

Фото: Сенат призвал Минфин США заставить Facebook и Google придерживаться санкций против РФ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Сенате призвали Министерство финансов США сделать больше для того, чтобы крупные технологические компании, включая Meta Platforms и Alphabet Inc, придерживались санкций против "иностранных противников", в том числе России и Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Санкции США против России

США ввели санкции против России в ряде сфер в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину. К примеру, санкции стран Запада привели к тому, что половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пошла в Китай, тогда как доля Индии выросла за два года до 40%. Доля Европы в экспорте нефти из России упала в десять раз примерно до 4-5% с примерно 40-45%.

Также в октябре США ввели санкции, причиной которых стали нарушения ценового потолка при продаже российской нефти.

 

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