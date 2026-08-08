Сенат США не выделил Трампу деньги на войну с Ираном
Сенат США одобрил временное финансирование правительства, но не поддержал требование президента Дональда Трампа выделить около 70 млрд долларов на военные расходы через Иран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Сенат США поддержал краткосрочный законопроект о финансировании федерального правительства. Документ должен обеспечить его работу с 1 октября, когда начинается новый финансовый год до 11 декабря.
За законопроект проголосовали 90 сенаторов, шестеро выступили против.
Теперь документ должен рассмотреть Палата представителей. Ожидается, что законодатели вернутся к работе 31 августа.
Трамп хотел отдельные деньги на Иран
В то же время, принятый Сенатом законопроект не содержит около 70 млрд долларов на военные расходы, связанные с Ираном, которых добивался Белый дом.
Администрация Трампа настаивала, чтобы эти средства были одобрены отдельно. Однако Сенат этого не сделал, а республиканское большинство готово уйти на летние каникулы без такого решения.
Кроме того, сенаторы не поддержали требование президента включить в законопроект новые ограничения по голосованию. По словам лидеров Республиканской партии, для этого не хватало необходимой поддержки.
В то же время, в документ вошли отдельные положения, которых добивался Белый дом. Они, в частности, позволяют реализовывать при временном финансировании ряд проектов, связанных с военной техникой.
Напомним, между Дональдом Трампом и главой Пентагона Питом Хегсетом возник спор из-за дефицита американских боеприпасов. Президент требовал объяснений, почему его не проинформировали об острой нехватке ракет на фоне войны с Ираном.
По данным The Washington Post, нехватка управляемых ракет большой дальности и перехватчиков ПВО уже влияет на возможности США проводить дальнейшие удары по Ирану.