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Сенат США не выделил Трампу деньги на войну с Ираном

12:48 08.08.2026 Сб
2 мин
Речь идет о около 70 млрд долларов, которые администрация президента хотела направить на военные расходы
aimg Мария Науменко
Сенат США не выделил Трампу деньги на войну с Ираном Фото: Сенат США (Getty Images)
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Сенат США одобрил временное финансирование правительства, но не поддержал требование президента Дональда Трампа выделить около 70 млрд долларов на военные расходы через Иран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сенат США поддержал краткосрочный законопроект о финансировании федерального правительства. Документ должен обеспечить его работу с 1 октября, когда начинается новый финансовый год до 11 декабря.

За законопроект проголосовали 90 сенаторов, шестеро выступили против.

Теперь документ должен рассмотреть Палата представителей. Ожидается, что законодатели вернутся к работе 31 августа.

Трамп хотел отдельные деньги на Иран

В то же время, принятый Сенатом законопроект не содержит около 70 млрд долларов на военные расходы, связанные с Ираном, которых добивался Белый дом.

Администрация Трампа настаивала, чтобы эти средства были одобрены отдельно. Однако Сенат этого не сделал, а республиканское большинство готово уйти на летние каникулы без такого решения.

Кроме того, сенаторы не поддержали требование президента включить в законопроект новые ограничения по голосованию. По словам лидеров Республиканской партии, для этого не хватало необходимой поддержки.

В то же время, в документ вошли отдельные положения, которых добивался Белый дом. Они, в частности, позволяют реализовывать при временном финансировании ряд проектов, связанных с военной техникой.

Напомним, между Дональдом Трампом и главой Пентагона Питом Хегсетом возник спор из-за дефицита американских боеприпасов. Президент требовал объяснений, почему его не проинформировали об острой нехватке ракет на фоне войны с Ираном.

По данным The Washington Post, нехватка управляемых ракет большой дальности и перехватчиков ПВО уже влияет на возможности США проводить дальнейшие удары по Ирану.

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