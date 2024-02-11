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Сенат США усунув останню процедурну перешкоду до схвалення допомоги Україні

Фото: Сенат США наблизився до фінального голосування за допомогу Україні (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Сенат США наблизився до фінального голосування за законопроект про фінансування допомоги Україні та Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сьогодні в Сенаті пройшло успішне процедурне голосування, яке зняло останню перешкоду на шляху до остаточного розгляду законопроекту. Фінальне голосування за законопроект про допомогу Україна та Ізраїлю очікується найближчими днями.

Допомога Україні від США

В США закінчилися виділені раніше кошти на підтримку України. Новий пакет фінансування на запит президента США Джо Байдена має виділити американський Конгрес. Але цей запит розглядається ще з минулого жовтня, і лише нещодавно почав просуватися.

Днями Сенат США взявся за розгляд законопроекту про виділення коштів на підтримку України та Ізраїлю. Однак після схвалення в Сенаті законопроект ще має розглянути Палата представників США, яка і створювала проблеми на шляху розгляду запиту Байдена на фінансування. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Днями Байден назвав затримку з допомогою Україні "злочинною бездіяльністю" та закликав Конгрес якомога скоріше ухвалити законопроект.

Водночас екс-президент США та кандидат на виборах президента Дональд Трамп закликав республіканців в Конгресі не підтримувати виділення грошей Україні.

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