Сенат США усунув останню процедурну перешкоду до схвалення допомоги Україні

Сенат США наблизився до фінального голосування за законопроект про фінансування допомоги Україні та Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Сьогодні в Сенаті пройшло успішне процедурне голосування, яке зняло останню перешкоду на шляху до остаточного розгляду законопроекту. Фінальне голосування за законопроект про допомогу Україна та Ізраїлю очікується найближчими днями.
В США закінчилися виділені раніше кошти на підтримку України. Новий пакет фінансування на запит президента США Джо Байдена має виділити американський Конгрес. Але цей запит розглядається ще з минулого жовтня, і лише нещодавно почав просуватися.
Днями Сенат США взявся за розгляд законопроекту про виділення коштів на підтримку України та Ізраїлю. Однак після схвалення в Сенаті законопроект ще має розглянути Палата представників США, яка і створювала проблеми на шляху розгляду запиту Байдена на фінансування. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
Днями Байден назвав затримку з допомогою Україні "злочинною бездіяльністю" та закликав Конгрес якомога скоріше ухвалити законопроект.
Водночас екс-президент США та кандидат на виборах президента Дональд Трамп закликав республіканців в Конгресі не підтримувати виділення грошей Україні.
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