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Сенат США устранил последнее процедурное препятствие к одобрению помощи Украине

Фото: Сенат США приблизился к финальному голосованию за помощь Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сенат США приблизился к финальному голосованию за законопроект о финансировании помощи Украине и Израилю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сегодня в Сенате прошло успешное процедурное голосование, снявшее последнее препятствие на пути к окончательному рассмотрению законопроекта. Финальное голосование за законопроект о помощи Украине и Израилю ожидается в ближайшие дни.

Помощь Украине от США

В США закончились выделенные ранее средства на поддержку Украины. Новый пакет финансирования по запросу президента США Джо Байдена должен выделить американский Конгресс. Но этот запрос рассматривается еще с прошлого октября, и только недавно начал продвигаться.

На днях Сенат США принялся за рассмотрение законопроекта о выделении средств для поддержки Украины и Израиля. Однако после одобрения в Сенате законопроект еще предстоит рассмотреть Палате представителей США, которая и создавала проблемы на пути рассмотрения запроса Байдена на финансирование. Детальнее - в материале РБК-Украина.

На днях Байден назвал задержку с помощью Украины "преступным бездействием" и призвал Конгресс как можно скорее принять законопроект.

В то же время, экс-президент США и кандидат на выборах президента Дональд Трамп призвал республиканцев в Конгрессе не поддерживать выделение денег Украине.

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