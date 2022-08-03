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Сенат США в среду проголосует за вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Фото: Сенат США в среду проголосует за вступление Финляндии и Швеции в НАТО (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Сенат США проведет в среду голосование по одобрению вступления Финляндии и Швеции в НАТО, заявил лидер большинства Чак Шумер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Дебаты, по словам Шумера, начнутся в 13:30 по Киеву.

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) во вторник уже ратифицировало протокол о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Соответствующее решение приняли во время вечернего заседания палаты.

За ратификацию протокола проголосовали 209 парламентариев, против - 46.

Отметим, что Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после полномасштабного вторжения России в Украине, однако встретили сопротивление со стороны Турции, которая обвинила их в поддержке группировок, которые она считает террористическими.

Уже в прошлом месяце во время саммита НАТО страны подписали соглашение о снятии вето Турции в обмен на обязательства по борьбе с терроризмом и экспорту оружия. Анкара, со своей стороны, заявила, что будет внимательно следить за выполнением соглашения.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет никаких проблем с Финляндией и Швецией из-за их планов по вступлению в НАТО.

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