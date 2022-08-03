Сенат США в середу проголосує за вступ Фінляндії і Швеції в НАТО

Дебати, за словами Шумера, почнуться о 13:30 за Києвом.

Національні збори Франції (нижня палата парламенту) у вівторок вже ратифікували протокол про приєднання Фінляндії і Швеції до НАТО. Відповідне рішення ухвалили під час вечірнього засідання палати.

За ратифікацію протоколу проголосували 209 парламентаріїв, проти - 46.

Зазначимо, що Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ до НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, проте зустріли опір з боку Туреччини, яка звинуватила їх у підтримці угруповань, які вона вважає терористичними.

Вже минулого місяця під час саміту НАТО країни підписали угоду про зняття вето Туреччини в обмін на зобов'язання по боротьбі з тероризмом і експорту зброї. Анкара, зі свого боку, заявила, що буде уважно стежити за виконанням угоди.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що у Росії немає ніяких проблем з Фінляндією і Швецією через їх плани щодо вступу в НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.