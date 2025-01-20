UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Сенат США сьогодні проголосує за призначення глав Держдепу та Пентагону

Фото: Сенат сьогодні проголосує за призначення Держсекретаря та глави Пентагону (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сенат США сьогодні проголосує за призначення Державного секретаря та глави Пентагону. На ці посади розглядають Марко Рубіо та Піта Хегсета відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням CNN.

Розклад сенату на понеділок (за київським часом):

Інавгурація Трампа

Нагадаємо, сьогодні, 20 січня, новим президентом США офіційно стане Дональд Трамп. Він ще в листопаді з упевненим відривом переміг на президентських виборах.

Зауважимо, що раніше Reuters писало про те, що команда Трампа після інавгурації планує провести "чистки" генералів та офіцерів у Пентагоні. Зокрема, це стосується всіх наближених до колишнього голови Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі.

Це може бути пов'язано з тим, що Міллі різко критикував Трампа і називав його "фашистом до мозку кісток".

РБК-Україна писало, хто може стати ключовими фігурами в адміністрації нового президента США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп