Сенат США сьогодні проголосує за призначення глав Держдепу та Пентагону

Інавгурація Трампа

Нагадаємо, сьогодні, 20 січня, новим президентом США офіційно стане Дональд Трамп. Він ще в листопаді з упевненим відривом переміг на президентських виборах.

Зауважимо, що раніше Reuters писало про те, що команда Трампа після інавгурації планує провести "чистки" генералів та офіцерів у Пентагоні. Зокрема, це стосується всіх наближених до колишнього голови Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі.

Це може бути пов'язано з тим, що Міллі різко критикував Трампа і називав його "фашистом до мозку кісток".

РБК-Україна писало, хто може стати ключовими фігурами в адміністрації нового президента США.

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