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Сенат США сегодня проголосует за назначение глав Госдепа и Пентагона

Фото: Сенат сегодня проголосует за назначение Госсекретаря и главы Пентагона (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сенат США сегодня проголосует за назначение Государственного секретаря и главы Пентагона. На эти должности рассматривают Марко Рубио и Пита Хегсета соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой CNN.

Расписание сената на понедельник (по киевскому времени):

Инаугурация Трампа

Напомним, сегодня, 20 января, новым президентом США официально станет Дональд Трамп. Он еще в ноябре с уверенным отрывом победил на президентских выборах.

Заметим, что ранее Reuters писало о том, что команда Трампа после инаугурации планирует провести "чистки" генералов и офицеров в Пентагоне. В частности, это касается всех приближенных к бывшему председателю Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли.

Это может быть связано с тем, что Милли резко критиковал Трампа и называл его "фашистом до мозга костей".

РБК-Украина писало, кто может стать ключевыми фигурами в администрации нового президента США.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп