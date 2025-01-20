Сенат США сегодня проголосует за назначение глав Госдепа и Пентагона

Инаугурация Трампа

Напомним, сегодня, 20 января, новым президентом США официально станет Дональд Трамп. Он еще в ноябре с уверенным отрывом победил на президентских выборах.

Заметим, что ранее Reuters писало о том, что команда Трампа после инаугурации планирует провести "чистки" генералов и офицеров в Пентагоне. В частности, это касается всех приближенных к бывшему председателю Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли.

Это может быть связано с тем, что Милли резко критиковал Трампа и называл его "фашистом до мозга костей".

РБК-Украина писало, кто может стать ключевыми фигурами в администрации нового президента США.

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