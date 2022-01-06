Сенат США, скорее всего, не утвердит санкции против "Северного потока - 2", - Politico

Демократы в Сенате давно выступают против строительства российского газопровода, который должен обогатить Владимира Путина. Однако законодатели отбрасывают свои опасения в сторону, чтобы поддержать президента Джо Байдена, который ведет все более опасные переговоры с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Politico .

По данным издания, представители Демократической партии сообщили, что не будут поддерживать законопроект Теда Круза о санкциях против "Северного потока-2". Причина, по словам демократов, в том, что они не хотят подрывать позиции Байдена, пока он ведет переговоры с Россией по поводу наращивания военной мощи на границе с Украиной.

Демократы утверждают, что законопроект Круза подорвет Байдена, стремящегося создать единство с европейскими союзниками, и уберет ключевой рычаг воздействия на переговорах.

Если не произойдет неожиданного развития событий, ожидается, что законопроект Круза не наберет 60 голосов.