RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Сенат США, швидше за все, не затвердить санкції проти "Північного потоку-2", - Politico

Автор: Олександр Білоус

Демократи в Сенаті давно виступають проти будівництва російського газопроводу, який повинен збагатити Володимира Путіна. Однак законодавці відкидають свої побоювання в сторону, щоб підтримати президента Джо Байдена, який веде все більш небезпечні переговори з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Politico.

За даними видання, представники Демократичної партії повідомили, що не підтримуватимуть законопроект Теда Круза про санкції проти "Північного потоку-2". Причина, за словами демократів, в тому, що вони не хочуть підривати позиції Байдена, поки він веде переговори з Росією з приводу нарощування військової потужності на кордоні з Україною.

Демократи стверджують, що законопроект Круза підірве Байдена, який прагне створити єдність з європейськими союзниками, і прибере ключовий важіль впливу на переговорах.

Якщо не відбудеться несподіваного розвитку подій, очікується, що законопроект Круза не набере 60 голосів.

Нагадаємо, сенат США 14 Січня голосуватиме за законопроект про санкції проти російського газопроводу"Північний потік-2". Проект закону запропонований сенатором-республіканцем Тедом Крузом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Північний потік-2