Сенат США схвалив фінансування уряду: коли скасують шатдаун

Як пише видання, сенаторам нарешті вдалося подолати глухий кут, який привів країну до найтривалішого шатдауну в історії.

"За" проголосували 60 осіб, що є мінімальним порогом для ухвалення рішення.

Це сталося після того, як 8 сенаторів-демократів погодилися на угоду, яка містить у собі голосування з питання продовження субсидій на охорону здоров'я, і гарантії того, що федеральні службовці, звільнені під час призупинення роботи уряду, - будуть повернуті на роботу.

Серед цих сенаторів: Кетрін Кортес, Дік Дурбін, Джон Феттерман, Тім Кейн, Меггі Хассан, Джекі Розен, Джин Шахін і незалежний сенатор Ангус Кінг.

Однак для припинення шатдауну має бути ще низка кроків. Тепер проект закону має ухвалити Палата представників США, і лише після цього документ потрапить на підпис до президента США Дональда Трампа.

Тим часом керівництво Демократичної партії в Палаті представників уже попередило, що голосування очікується наприкінці цього тижня. Законодавці отримають повідомлення за 36 годин до початку голосування, оскільки члени Палати представників стикаються із затримками і скасуваннями рейсів через припинення роботи уряду.