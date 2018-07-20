Сенат США принял резолюцию о запрете допросов американцев иностранными представителями

За резолюцию проголосовали 98 американских сенаторов их 98

Сенат США проголосовал за резолюцию, которая обязывает Белый дом защитить американских официальных лиц от допроса иностранными государствами. Об этом передает Bloomberg.

Резолюция прошла через Сенат без проблем - за нее проголосовали 98 американских сенаторов из 98.

Отмечается, что голосованию предшествовало предложение президента России Владимира Путина, о допросе российскими следователями американских граждан. Речь идет о тех американцах, которые, по мнению РФ, замешаны в противоправной деятельности в РФ. Такое предложение Путин высказал Трампу на пресс-конференции в Хельсинки.

В резолюции, принятой в четверг, 19 июля, Белому дому предписано защитить от допросов со стороны иностранных государств (в том числе и правительства РФ) всех американских дипломатов, чиновников, политиков, правоохранителей и военных. Согласно документу не имеет значения - это действующий или бывший госслужащий.

Напомним, ранее 19 июля президент США Дональд Трамп дал поручение своему советнику по нацбезопасности Джону Болтону пригласить президента РФ Владимира Путина в Вашингтон. Встреча двух президентов может произойти этой осенью