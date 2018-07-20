Сенат США прийняв резолюцію про заборону допитів американців іноземними представниками

За резолюцію проголосували 98 американських сенаторів їх 98

Сенат США проголосував за резолюцію, яка зобов'язує Білий дім захистити американських офіційних осіб від допиту іноземними державами. Про це передає Bloomberg.

Резолюція пройшла через Сенат без проблем - за неї проголосували 98 американських сенаторів із 98.

Відзначається, що голосуванню передувало пропозицію президента Росії Володимира Путіна, про допит російськими слідчими американських громадян. Йдеться про тих американців, які, на думку РФ, замішані в протиправній діяльності в РФ. Таку пропозицію Путін висловив Трампу на прес-конференції в Гельсінкі.

У резолюції, прийнятій в четвер, 19 липня, Білому дому наказано захистити від допитів з боку іноземних держав (в тому числі і уряду РФ) всіх американських дипломатів, чиновників, політиків, правоохоронців та військових. Згідно з документом не має значення - це діючий або колишній держслужбовець.

Нагадаємо, раніше 19 липня президент США Дональд Трамп дав доручення своєму раднику з нацбезпеки Джону Болтону запросити президента РФ Володимира Путіна до Вашингтона. Зустріч двох президентів може відбутися цієї осені