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Сенат США принял резолюцию в память Революции Достоинства

Новости » Политика    17.07.2019 - 08:49
Сенат США принял резолюцию в память Революции Достоинства
Фото: Сенат США (wikipedia.org)

Сенат США призывает сохранять жесткий санкционный режим против РФ до выполнения ею своих международных обязательств

Сенат Соединенных Штатов Америки единогласным решением принял резолюцию, посвященную 5-ой годовщине Революции Достоинства и памяти Героев Небесной Сотни. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

В резолюции говорится о том, что Сенат США осуждает российскую агрессию по отношению к Украине и призывает международных партнеров сохранять санкций против РФ. Кроме того, Сенат называет газопровод "Северный поток - 2" значительной угрозой безопасности Европы, направленной на подрыв экономической стабильности Украины и усилению ее уязвимости перед дальнейшими российскими военными интервенциями.

Вместе с тем, десятки сенаторов от Республиканской и Демократической партий выражают поддержку всем украинским политическим заключенным, содержащимся в РФ и подконтрольных ей территориях на основе сфабрикованных обвинений, осуждают российскую агрессию в Керченском проливе и не признают аннексию Крыма.

Сенат приветствует создание автокефальной Православной Церкви Украины как важной вехи в построении Украиной собственного будущего, свободного от российского влияния.

Также сенаторы приветствуют украинский народ по случаю успешного проведения свободных и справедливых выборов президента Украины и инаугурации Владимира Зеленского на пост главы государства.

Напомним, группа поддержки Украины в Конгрессе США представила проект двухпартийной резолюции Палаты представителей с осуждением решения ПАСЕ о восстановлении права голоса России в организации.

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