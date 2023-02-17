Сенат США повторно розгляне резолюцію про визнання дій РФ в Україні геноцидом

Один із сенаторів, Джим Ріш, заявив, що Росія здійснює геноцид проти українського народу і закликав уряд США та їх союзників підтримати Україну у боротьбі проти російської агресії.

"Настав час уряду США назвати це тим, чим воно є, і співпрацювати з нашими союзниками, щоб провести розслідування та притягнути до відповідальності винних у цій жорстокості", - сказав він.

Сенатор Ріш закликав до підтримки українського народу в боротьбі за виживання, зазначивши, що "минув рік з початку жорстокої та невиправданої війни Путіна проти України, і стає абсолютно очевидним, що Росія здійснює геноцид". Законодавці також закликають Сполучені Штати разом із союзниками по НАТО та ЄС підтримати уряд України у запобіганні подальшої російської агресії проти українського народу.

Зазначається, що резолюція була підтримана комітетом із питань міжнародних відносин Сенату США 7 грудня і готова до голосування у Сенаті.