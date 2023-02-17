Сенат США повторно розгляне резолюцію про визнання дій РФ в Україні геноцидом

Сенатори США внесли на розгляд резолюцію, яка визнає дії Росії в Україні геноцидом проти народу України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.
Один із сенаторів, Джим Ріш, заявив, що Росія здійснює геноцид проти українського народу і закликав уряд США та їх союзників підтримати Україну у боротьбі проти російської агресії.
"Настав час уряду США назвати це тим, чим воно є, і співпрацювати з нашими союзниками, щоб провести розслідування та притягнути до відповідальності винних у цій жорстокості", - сказав він.
Сенатор Ріш закликав до підтримки українського народу в боротьбі за виживання, зазначивши, що "минув рік з початку жорстокої та невиправданої війни Путіна проти України, і стає абсолютно очевидним, що Росія здійснює геноцид". Законодавці також закликають Сполучені Штати разом із союзниками по НАТО та ЄС підтримати уряд України у запобіганні подальшої російської агресії проти українського народу.
Зазначається, що резолюція була підтримана комітетом із питань міжнародних відносин Сенату США 7 грудня і готова до голосування у Сенаті.
Нагадаємо, що в Дердепі США назвали новий наступ Росії на сході України "дуже жалюгідним".
Також повідомлялось, що США та країни G7 мають намір 24 лютого запровадити новий масштабний пакет санкцій проти Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.