Сенат США повторно рассмотрит резолюцию о признании действий РФ в Украине геноцидом

Один из сенаторов, Джим Риш, заявил, что Россия совершает геноцид против украинского народа и призвал правительство США и их союзников поддержать Украину в борьбе против российской агрессии.

"Пора правительству США назвать это тем, чем оно есть, и сотрудничать с нашими союзниками, чтобы провести расследование и привлечь к ответственности виновных в этой жестокости", - сказал он.

Сенатор Риш призвал к поддержке украинского народа в борьбе за выживание, отметив, что "истек год с начала жестокой и неоправданной войны Путина против Украины, и становится совершенно очевидным, что Россия совершает геноцид". Законодатели также призывают Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины в предотвращении дальнейшей российской агрессии против украинского народа.

Отмечается, что резолюция была поддержана комитетом по международным отношениям Сената США 7 декабря и готова к голосованию в Сенате.