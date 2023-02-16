У Держдепі США назвали "дуже жалюгідним" новий наступ Росії

Новий наступ Росії на сході України є дуже жалюгідним. Російський диктатор Володимир Путін досить самовпевнений, якщо вірить, що він може перемогти Україну.

Про це заявила заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Ви бачите, як війна перемелюється на сході, у Бахмуті. Росія заявила, що починає новий наступ. Ну, якщо це воно, то це дуже шкода, я б сказала", - заявила вона.

Нуланд додала, що наразі у війні вбито і поранено понад 200 тисяч росіян, і що Росія в деяких категоріях втратила більш ніж половину своєї військової техніки у війні проти України.

"Я думаю, що більш цікаве питання полягає в тому, чи буде російський народ терпіти це, з огляду на те, скільки своїх синів вони втрачають, більш як 200 000 тисяч росіян вбито в бою або поранено в бою протягом року. У деяких категоріях вони втратили більше половини своєї військової техніки в цій війні, і понад мільйон найяскравіших і найкращих росіян покинули країну", - заявила вона.

При цьому вона підкреслила, що війна в Україні нічого не принесла середньостатистичному росіянину.

"Так що ж ця війна принесла середньому росіянину? Нічого. Смерть, руйнування, втрату майбутнього, втрату технологічного та економічного потенціалу, який міг би бути отриманий у результаті інтеграції з нами. Тому більш цікавим є те, чи буде російський народ терпіти це", - додала Нуланд.

Нагадаємо, раніше Нуланд заявила, США та країни G7 мають намір 24 лютого ввести новий масштабний пакет санкцій проти Росії.

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