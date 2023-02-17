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Сенат США повторно розгляне резолюцію про визнання дій РФ в Україні геноцидом

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США, П'ятниця 17 лютого 2023 03:28
Сенат США повторно розгляне резолюцію про визнання дій РФ в Україні геноцидом Фото: Сенат США розгляне резолюцію про визнання дій РФ геноцидом (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Сенатори США внесли на розгляд резолюцію, яка визнає дії Росії в Україні геноцидом проти народу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Один із сенаторів, Джим Ріш, заявив, що Росія здійснює геноцид проти українського народу і закликав уряд США та їх союзників підтримати Україну у боротьбі проти російської агресії.

"Настав час уряду США назвати це тим, чим воно є, і співпрацювати з нашими союзниками, щоб провести розслідування та притягнути до відповідальності винних у цій жорстокості", - сказав він.

Сенатор Ріш закликав до підтримки українського народу в боротьбі за виживання, зазначивши, що "минув рік з початку жорстокої та невиправданої війни Путіна проти України, і стає абсолютно очевидним, що Росія здійснює геноцид". Законодавці також закликають Сполучені Штати разом із союзниками по НАТО та ЄС підтримати уряд України у запобіганні подальшої російської агресії проти українського народу.

Зазначається, що резолюція була підтримана комітетом із питань міжнародних відносин Сенату США 7 грудня і готова до голосування у Сенаті.

Нагадаємо, що в Дердепі США назвали новий наступ Росії на сході України "дуже жалюгідним".

Також повідомлялось, що США та країни G7 мають намір 24 лютого запровадити новий масштабний пакет санкцій проти Росії.

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