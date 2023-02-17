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Сенат США повторно рассмотрит резолюцию о признании действий РФ в Украине геноцидом

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США, Пятница 17 февраля 2023 03:28
Сенат США повторно рассмотрит резолюцию о признании действий РФ в Украине геноцидом Фото: Сенат США рассмотрит резолюцию о признании действий РФ геноцидом (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Сенаторы США внесли на рассмотрение резолюцию, признающую действия России в Украине геноцидом против народа Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки .

Один из сенаторов, Джим Риш, заявил, что Россия совершает геноцид против украинского народа и призвал правительство США и их союзников поддержать Украину в борьбе против российской агрессии.

"Пора правительству США назвать это тем, чем оно есть, и сотрудничать с нашими союзниками, чтобы провести расследование и привлечь к ответственности виновных в этой жестокости", - сказал он.

Сенатор Риш призвал к поддержке украинского народа в борьбе за выживание, отметив, что "истек год с начала жестокой и неоправданной войны Путина против Украины, и становится совершенно очевидным, что Россия совершает геноцид". Законодатели также призывают Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины в предотвращении дальнейшей российской агрессии против украинского народа.

Отмечается, что резолюция была поддержана комитетом по международным отношениям Сената США 7 декабря и готова к голосованию в Сенате.

Напомним, что в Дердепе США назвали новое наступление России на востоке Украины "очень жалким".

Также сообщалось, что США и страны G7 намерены 24 февраляввести новый масштабный пакет санкций против России.

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