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Сенат США подготовил законопроект с новыми санкциями против РФ

Автор: Анна Полисученко

Группа сенаторов-республиканцев внесла в верхнюю палату Конгресса США законопроект, предусматривающий санкции против России уже на нынешнем этапе. Также в законопроекте предполагается дополнительная поддержка Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт комитета по международным отношениям Сената США.

"Военное вторжение до сих пор не произошло, но есть другие способы, посредством которых Россия может напасть на Украину, и которые могут быть изнурительными для украинцев, а также для европейской безопасности в целом", - заявил автор законопроекта, старший член комитета по вопросам международных отношений Джим Риш.

Он пояснил, что новая законодательная инициатива предусматривает немедленные действия с целью остановки проекта "Северный поток-2", масштабных экономических потерь для России, а также укрепляет союзников и партнеров США и оказывает поддержку Украине.

Отмечается, что у нового законопроекта символическая аббревиатура NYET (от российского "нет"), которая расшифровывается как Never Yielding Europe's Territory. В переводе название документа означает "никогда не уступать территорию Европы". Проект закона сразу поддержали в качестве соавторов более трех десятков сенаторов-республиканцев.

Этот проект внесен после того, как переговоры между демократами и республиканцами (они в Сенате в меньшинстве) по поводу подготовки подобного двухпартийного документа с новыми санкциями против России зашли в тупик.

Ранее мы писали, что в Сенат США внесли еще один законопроект о санкциях против Путина и России.

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Сенат США