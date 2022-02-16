Сенат США подготовил законопроект с новыми санкциями против РФ

"Военное вторжение до сих пор не произошло, но есть другие способы, посредством которых Россия может напасть на Украину, и которые могут быть изнурительными для украинцев, а также для европейской безопасности в целом", - заявил автор законопроекта, старший член комитета по вопросам международных отношений Джим Риш.

Он пояснил, что новая законодательная инициатива предусматривает немедленные действия с целью остановки проекта "Северный поток-2", масштабных экономических потерь для России, а также укрепляет союзников и партнеров США и оказывает поддержку Украине.

Отмечается, что у нового законопроекта символическая аббревиатура NYET (от российского "нет"), которая расшифровывается как Never Yielding Europe's Territory. В переводе название документа означает "никогда не уступать территорию Европы". Проект закона сразу поддержали в качестве соавторов более трех десятков сенаторов-республиканцев.

Этот проект внесен после того, как переговоры между демократами и республиканцами (они в Сенате в меньшинстве) по поводу подготовки подобного двухпартийного документа с новыми санкциями против России зашли в тупик.