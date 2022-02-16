Сенат США підготував законопроект з новими санкціями проти РФ

"Військове вторгнення досі не відбулося, але є інші способи, за допомогою яких Росія може напасти на Україну, і які можуть бути виснажливими для українців, а також для європейської безпеки в цілому", - заявив автор законопроекту, старший член Комітету з питань міжнародних відносин Джим Ріш.

Він пояснив, що нова законодавча ініціатива передбачає негайні дії з метою зупинки проекту "Північний потік-2", масштабних економічних втрат для Росії, а також зміцнює союзників і партнерів США та надає підтримку Україні.

Відзначається, що у нового законопроекту символічна абревіатура NYET (від російського "ні"), яка розшифровується як Never Yielding Europe's Territory. У перекладі назва документа означає "Ніколи не поступатися територією Європи". Проект закону відразу підтримали в якості співавторів більше трьох десятків сенаторів-республіканців.

Цей проект внесений після того, як переговори між демократами і республіканцями (вони в Сенаті в меншості) з приводу підготовки подібного двопартійного документа з новими санкціями проти Росії зайшли в глухий кут.