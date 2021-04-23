Сенат США поддержал законопроект о партнерстве с Украиной в сфере безопасности, - Арахамия

Комитет по иностранным делам Сената США совершил слушания и единогласно принял двухпартийный проект закона "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности" (Ukraine Security Partnership Act). Документ предусматривает увеличение ежегодной военной помощи до 300 млн долларов, включая предоставление летального оружия.
"Мы благодарны председателю комитета Роберту Менендесу, члену комитета Джеймсу Ришу и остальным членам комитета за поддержку Украины в ее борьбе за свободу в условиях российской агрессии. Когда российские войска стягиваются к нашим границам, решение Сената является мощным сигналом несомненной поддержки со стороны США", - заявил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Напомним ранее РБК-Украина писало что Давид Арахамия провел ряд онлайн-встреч с членами Конгресса США.
Собеседники обсудили политическое и военное сотрудничество Украины и США, в частности расширение военной поддержки, привлечении финансовой и технической помощи для реформирования украинского войска.