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Сенат США поддержал законопроект о партнерстве с Украиной в сфере безопасности, - Арахамия

Автор: РБК-Украина

Комитет по иностранным делам Сената США совершил слушания и единогласно принял двухпартийный проект закона "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности" (Ukraine Security Partnership Act). Документ предусматривает увеличение ежегодной военной помощи до 300 млн долларов, включая предоставление летального оружия.

Об этом сообщает пресс-служба "Слуги народа".

"Мы благодарны председателю комитета Роберту Менендесу, члену комитета Джеймсу Ришу и остальным членам комитета за поддержку Украины в ее борьбе за свободу в условиях российской агрессии. Когда российские войска стягиваются к нашим границам, решение Сената является мощным сигналом несомненной поддержки со стороны США", - заявил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Напомним ранее РБК-Украина писало что Давид Арахамия провел ряд онлайн-встреч с членами Конгресса США.

Собеседники обсудили политическое и военное сотрудничество Украины и США, в частности расширение военной поддержки, привлечении финансовой и технической помощи для реформирования украинского войска.

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Новости Украины Давид АрахамияСоединенные Штаты АмерикиСлуга народа