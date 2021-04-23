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Сенат США підтримав законопроект про партнерство з Україною у сфері безпеки, - Арахамія

Автор: РБК-Україна

Комітет із закордонних справ Сенату США звершив слухання та одностайно ухвалив двопартійний проект закону "Про партнерство з Україною у сфері безпеки" (Ukraine Security Partnership Act). Документ передбачає збільшення щорічної військової допомоги до 300 млн доларів, включаючи надання летальної зброї.

Про це повідомляє прес-служба "Слуги народу".

"Ми вдячні голові комітету Роберту Менендесу, члену комітету Джеймсу Рішу та іншим членам комітету за підтримку України в її боротьбі за свободу в умовах російської агресії. Коли російські війська стягуються до наших кордонів, рішення Сенату є потужним сигналом безсумнівної підтримки з боку США", - заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Нагадаємо раніше РБК-Україна писало що Давид Арахамія провів низку онлайн-зустрічей із членами конгресу США.

Співрозмовники обговорили політичну та військову співпрацю України та США, зокрема розширення військової підтримки, залучення фінансової та технічної допомоги для реформування українського війська.

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Новини України Давид АрахаміяСполучені Штати АмерикиСлуга народа
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