Сенат США поддержал снижение пошлин на сотни китайских товаров

Решение Сенат принял единогласно без обсуждений

Сенат Соединенных Штатов 26 июля поддержал законопроект, который предусматривает снижение торговых барьеров по сотне производимых в Китае товаров, несмотря на напряженность отношений Вашингтона и Пекина в сфере торговли. Об этом сообщает агентство Reuters.

Документ был принят единогласно без обсуждений.

Проект закона предусматривает снижение или полную отмену пошлин на импорт тостеров, химических веществ и примерно 1660 других видов товаров, производимых за пределами США. Согласно анализу данных правительства, отмечает агентство почти половина этой продукции производится в Китае.

Напомним, как писало РБК-Украина, китайские власти будут поддерживать бизнес из-за неопределенности и рисков получения убытков от торговой войны с США. Бизнесу планируют выделить 10 млрд долларов.

11 июля агентство сообщало, что Белый дом готов расширить список товаров из Китая, которые облагаются пошлинами в США, включив в него новые позиции на общую сумму в 200 млрд долларов.

В начале июня глава США Дональд Трамп заявил о введении таможенных тарифов в размере 25% в отношении более 800 различных наименований товаров из Китая, включающие медоборудование, автозапчасти, другие товары машиностроения. Общая сумма товаров составила 34 млрд долларов.