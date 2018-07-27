Сенат США підтримав зниження ставок на сотні китайських товарів

Рішення Сенат прийняв одноголосно без обговорень

Сенат Сполучених Штатів 26 липня підтримав законопроект, який передбачає зниження торгових бар'єрів по сотні вироблених у Китаї товарів, незважаючи на напруженість відносин Вашингтона і Пекіна в сфері торгівлі. Про це повідомляє агентство Reuters.

Документ був прийнятий одноголосно без обговорень.

Проект закону передбачає зниження або повне скасування податків на імпорт тостерів, хімічних речовин та приблизно 1660 інших видів товарів, вироблених за межами США. За даними аналізу даних уряду, відзначає агентство, майже половина цієї продукції виробляється у Китаї.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, китайська влада буде підтримувати бізнес через невизначеність та ризики отримання збитків від торгової війни з США. Бізнесу планують виділити 10 млрд доларів.

11 липня агентство повідомило, що Білий дім готовий розширити список товарів із Китаю, які обкладаються митом у США, включивши в нього нові позиції на загальну суму в 200 мільярдів доларів.

На початку липня глава США Дональд Трамп заявив про введення митних тарифів у розмірі 25% по відношенню до більш ніж 800 різних найменувань товарів із Китаю, що включають медичне обладнання, автозапчастини, інші товари машинобудування. Загальна сума товарів склала 34 млрд доларів.