В Китае выделят бизнесу 10 млрд долларов налоговых скидок из-за пошлин США

Китайские власти будут поддерживать бизнес из-за рисков получения убытков от торговой войны с США

Китайские власти будут поддерживать бизнес из-за неопределенности и рисков получения убытков от торговой войны с США. Об этом сообщает Хinhuanet.

На заседании было отмечено, что правительство готово принять целевые и своевременные меры контроля для должного реагирования на внешнюю неопределенность и обеспечения развития экономики в разумном диапазоне.

Государственный совет Китая предложила предоставить бизнесу налоговые скидки, общая стоимость которых составит около 10 млрд долларов. Кроме этого, китайские власти предоставит предприятиям кредитные гарантии на общую сумму 21 млрд долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Белый дом готов расширить список товаров из Китая, которые облагаются пошлинами в США, включив в него новые позиции на общую сумму в 200 млрд долларов.

Кроме того, в начале июня президент США Дональд Трамп заявил о введении таможенных тарифов в размере 25% относительно более 800 различных наименований товаров из Китая, включающие медицинское оборудование, автозапчасти, другие товары машиностроения. Общая сумма товаров составила 34 млрд долларов.