Сенат США почне голосувати за "пекельні санкції" Грема в день його похорону, - Reuters

За даними агентства, лідери Сенату призначили процедурне голосування щодо законопроекту, який передбачає введення санкцій проти чиновників РФ та жорстких мит на товари з Китаю, Індії та інших країн з метою зниження залежно від російської нафти та газу.

При цьому Reuters уточнює, що хоч демократи загалом і підтримують санкції, але надані президенту США Дональду Трампу повноваження щодо введення мит викликають побоювання щодо можливого зростання вартості імпорту.

Ці побоювання ставлять під загрозу перспективи ухвалення законопроекту в Сенаті, а також у Палаті представників США, яка відновить свою роботу у вересні.

Якщо ж законопроект таки буде ухвалено, то він дозволить президенту США Дональду Трампу вводити мита у розмірі до 100% на товари з країн, які є великими споживачами російської енергетики. Серед таких, зокрема, Індія, Японія та деякі країни ЄС. Водночас закон дозволить Трампу і скасовувати санкції на власний розсуд.

Але деякі демократи заявили, що виступатимуть проти цього законопроекту.

"Це не так законопроект про санкції, як масштабна лазівка, що дозволяє президенту Трампу ввести додаткові мита, у тому числі на наших європейських союзників, що завдасть збитків американським сім'ям", - сказав Грегорі Мікс.

Помічник сенатора-демократа сказав у вівторок, що у законодавців від обох партій є кілька претензій до тарифів, проте поки не зрозуміло, чи будуть ці побоювання озвучені відразу, оскільки вони хочуть віддати шану Грему.

Зустріч Зеленського із сенаторами

Зазначимо, що у ЗМІ вже з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський кілька годин тому вже провів закриту зустріч із сенаторами США, на яку було запрошено всіх 100 законодавців.

Деталі поки невідомі, проте напередодні в медіа були анонси, що ймовірною темою розмови стануть санкції покійного Грема.