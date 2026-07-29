Сенат США начнет голосовать за "адские санкции" Грэма в день его похорон, - Reuters

По данным агентства, лидеры Сената назначили процедурное голосование по законопроекту, которые предусматривает введение санкций против чиновников РФ и жестких пошлин на товары из Китая, Индии и других стран с целью снижения из зависимости от российской нефти и газа.

При этом Reuters уточняет, что хоть демократы в целом и поддерживают санкции, но предоставленные президенту США Дональду Трампу полномочия по введению пошлин вызывают опасения по поводу возможного роста стоимости импорта.

Эти опасения ставят под угрозу перспективы принятия законопроекта в Сенате, а также в Палате представителей США, которая возобновит свою работу в сентябре.

Если же законопроект все таки будет принят, то он позволит президенту США Дональду Трампу вводить пошлины в размере до 100% на товары из стран, которые являются крупными потребителями российской энергетики. Среди таких, в частности Индия, Япония и некоторые страны ЕС. В то же время закон позволит Трампу и отменять санкции по собственному усмотрению.

Но некоторые демократы заявили, что выступят против этого законопроекта.

"Это не столько законопроект о санкциях, сколько масштабная лазейка, позволяющая президенту Трампу ввести дополнительные пошлины, в том числе на наших европейских союзников, что нанесет ущерб американским семьям", - сказал Грегори Микс.

Помощник сенатора-демократа сказал во вторник, что у законодателей от обеих партий есть несколько претензий к тарифами, однако пока неясно, будут ли эти опасения озвучены сразу, поскольку они хотят отдать дань уважения Грэму.

Встреча Зеленского с сенаторами

Отметим, что в СМИ уже появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский пару часов назад уже провел закрытую встречу с сенаторами США, на которую были приглашены все 100 законодателей.

Детали пока неизвестны, однако накануне в медиа были анонсы, что вероятной темой разговора станут санкции покойного Грэма.