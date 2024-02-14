Сенат США підтримав допомогу Україні, а РФ атакувала Дніпро: новини за 13 лютого

Російські війська атакували дронами Дніпро та область, зафіксовано потрапляння до енергетичного та інфраструктурного об'єктів. А Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні.

Війна Росії проти України: останні новини

Близько 08:00 окупанти нанесли удари по селу Курилівка Куп'янського району. Там зафіксоване влучання на територію фермерського господарства.

Росія пропонує законопроект про підвищення віку військовослужбовців за контрактом, у тому числі призваних до червня 2023 року, до 65 років та до 70 років для офіцерів. Фактично служитимуть до смерті.

Згідно з доповіддю Міжнародного інституту стратегічних досліджень, Росія втратила понад 3000 танків за час повномасштабного вторгнення в Україну, що еквівалентно всьому її довоєнному арсеналу.

Південна Корея пригрозила КНДР відповіддю за нові випробування ракет

Південнокорейські військові заявили, що вони готові відповісти на будь-які північнокорейські провокації, оскільки Пхеньян нагнітає напруженість серією нових випробувань зброї.

Напередодні Північна Корея заявила, що розробила керовану реактивну систему залпового вогню калібру 240 мм і систему балістичного контролю для розширення свого арсеналу зброї.

Міністра оборони Італії госпіталізували

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто був терміново доставлений до лікарні.

За словами представників міністерства оборони Італії, після постійного болю від учорашнього ранку Крозетто з'явився (один і пішки) в приймальний покій лікарні Сан-Карло-ді-Нансі з сильними болями в грудях.

Спікер Палати представників розкритикував сенатський законопроєкт допомоги Україні та Ізраїлю

Спікер Палати представників США Майк Джонсон розкритикував підтриманий Сенатом законопроєкт щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів, наголосивши, що "ініціатива може провалитися у Палаті представників".

За його словами, поточний законопроєкт Сенату "нічого не говорить про найбільш насущне питання" - захист кордонів США.

"Не отримавши від Сенату жодних змін у прикордонній політиці, Палата представників буде змушена продовжувати працювати над цими важливими питаннями на свій розсуд", - заявив Джонсон.

Сенат США остаточно ухвалив законопроєкт про допомогу Україні

Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі 95,34 мільярда доларів.

Зазначимо, це ще не фінальне рішення США. Оскільки далі законопроєкт має пройти Палату представників, спікер якої - Майк Джонсон вже розкритикував документ.

З Авдіївки бійців відправили на відпочинок і ротацію, прийшло підкріплення

Про це заявив начальник служби зв’язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач. За його словами, у 110 ОМБр немає достатніх можливостей, щоб утримувати місто, але приходить підкріплення, і військові розраховують на дружні підрозділи.

"Вперше за майже два роки функціонування 110 -ї окремої механізованої бригади деякі наші підрозділи повноцінно вивели з боїв для відпочинку та ротації. Дійсно, прийшло підкріплення. Я не буду казати, що це за підрозділ. Але це потужна підтримка, нам трохи так спокійніше стало, коли вона прийшла", - заявив Сєкач.

Еквадор отримає від США Black Hawk в обмін на постачання Мі-17 Україні, - ЗМІ

Інформаційний портал Infodefensa пише, що США поставлять Еквадору вертольоти Sikorsky UH-604/L Black Hawk в обмін на передачу Україні радянських і російських Мі-17.

Але, як звертає увагу ЗМІ, нюанс в тому, що із запланованих до передачі Мі-17 зі складу ВПС Еквадору справною є лише одна машина, інші можна хіба що розібрати на запчастини.

Є альтернатива. У ЄС зробили заяву щодо обмеження на імпорт зерна з України

Єврокомісар із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс закликав Польщу, Угорщину й Словаччину зняти одностороннє обмеження на імпорт зерна з України. Адже ЄС розробив альтернативні механізми, які допоможуть захистити європейських фермерів від надлишку української продукції.

Росія оголосила про вихід з Парламентської асамблеї ОБСЄ

В Росії назвали Парламентську асамблею ОБСЄ "абсолютно несамостійною політизованою організацією, що танцює під дудку Вашингтона". Вийти з організації планують вже в лютому.

Польські фермери анонсували повну блокаду кордону з Україною

Польські фермери заявили, що заблокують усі прикордонні пункти пропуску з Україною. Мова також про підʼїзди до залізничних станцій і морських портів.

Сирський і Умєров поговорили з командувачем військ НАТО в Європі та озвучили пріоритети ЗСУ

Міністр оборони Рустем Умєров разом із головкомом ЗСУ Олександром Сирським провели розмову з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі.

"Чітка і предметна розмова. Обговорили наші військові плани на 2024 рік", - написав Умєров.

До 500 тисяч. У Раді пропонують платити військовим за збиті літаки, балістику і не тільки

На сайті Верховної ради зареєстровано новий законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби". У ньому пропонується збільшити низку доплат і пільг для військових.

Обстріл України в ніч на 13 лютого

Російські війська атакували дронами Дніпро та область, зафіксовано потрапляння до енергетичного та інфраструктурного об'єктів. При цьому лише у Дніпровському районі ППО збила 10 дронів-камікадзе.

Вночі на 13 лютого Росія атакувала територію України 23 ударними дронами типу Shahed-136/131 з районів Приморсько-Охтарська РФ і мису Чауда тимчасово окупованого Криму. Загалом ППО збила 16 ворожих дронів.