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Сенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока-2"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сенат США не поддержал законопроект республиканца Теда Круза о санкциях против Северного потока-2. Для его утверждения не удалось набрать необходимых 60 голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Сената.

Для утверждения законопроекта о санкциях против "Северного потока-2", который в Сенат внесли республиканцы Чак Шумер и Тед Круз, нужны были 60 голосов законодателей. Однако набрать их не удалось. Подсчет голосов составил 55 за и 43 против документа.

Накануне голосования в Сенате администрация Белого дома выступила против законопроекта, который обязывал ввести санкции против ответственных за работу над "Северным потоком-2". Отмечалось, что принятие этого документа подорвет единство европейских союзников.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Сенат США поддержать санкции против газопровода "Северный поток-2".

Отметим, законопроект о санкциях против российского газопровода "Северный поток-2" предложил сенатор-республиканец Тед Круз.

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