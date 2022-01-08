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Зеленский просит Сенат США поддержать санкции против "Северного потока-2"

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Киев, Суббота 08 января 2022 12:05
Зеленский просит Сенат США поддержать санкции против "Северного потока-2" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Президент Украины Владимир Зеленский просит Сенат США поддержать санкции против газопровода "Северный поток-2", чтобы не допустить его запуск. Ранее в Государственном департаменте выступили против такого сценария.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.

"Спасибо сенаторам Чаку Шумеру и Теду Крузу за согласие поставить на голосование остановку российского "Северного потока-2". Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы", - отметил Зеленский.

Напомним, на этой неделе представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что санкции против газопровода могут подорвать "объединенный фронт" по противодействию России, а также доверие европейских партнеров США.

А издание Politico писало, что представители Демократической партии не поддержат санкции, поскольку не хотят подрывать позиции президента США Джо Байдена, пока он ведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу наращивания военной мощи на границе с Украиной.

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