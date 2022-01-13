Сенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока-2"

Сенат США не поддержал законопроект республиканца Теда Круза о санкциях против Северного потока-2. Для его утверждения не удалось набрать необходимых 60 голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Сената .

Для утверждения законопроекта о санкциях против "Северного потока-2", который в Сенат внесли республиканцы Чак Шумер и Тед Круз, нужны были 60 голосов законодателей. Однако набрать их не удалось. Подсчет голосов составил 55 за и 43 против документа.

Накануне голосования в Сенате администрация Белого дома выступила против законопроекта, который обязывал ввести санкции против ответственных за работу над "Северным потоком-2". Отмечалось, что принятие этого документа подорвет единство европейских союзников.