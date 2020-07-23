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Сенат США схвалив проект оборонного бюджету з санкціями проти РФ

США, Четвер 23 липня 2020 23:36
Сенат США схвалив проект оборонного бюджету з санкціями проти РФ
Фото: Конгрес США (roskam-house.gov)
Автор: Артур Родивилов

Документ передбачає обмежувальні заходи за будівництво "Північного потоку-2"

Сенатори Конгресу США затвердили свою версію бюджету національної оборони на наступний фінансовий рік, який починається в країні з 1 жовтня, на 740,5 млрд доларів. У цій версії проекту пріоритетна роль відводиться стратегічній конкуренції з Росією.

Про це повідомляється на сайті Конгресу США.

Схвалили проєкт 86 сенаторів, а проголосували проти 14 осіб. У бюджеті передбачаються обмежувальні заходи проти "Північного потоку-2" та газопроводу - "Турецький потік".

В документі передбачається введення санкцій відносно іноземних осіб і компаній, які сприяють оренді, продажу і наданню суден, що здійснюють будівництво газопроводів.

Нагадаємо, на цьому тижні ще одну версію оборонного бюджету схвалила Палата представників, в їхній версії прописані нові санкційні заходи проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Тепер обидві версії мають бути узгоджені комісією з представників цих палат.

Зазначимо, нові санкції проти "Північного потоку-2" раніше анонсував Помпео; заходи торкнуться всі компанії, які допомагають завершити будівництво російського газопроводу.

Про те, що США обмежують право Європи вирішувати, де і як отримувати енергію, заявив міністр закордонних справ Німеччини у відповідь на анонс нових санкцій проти "Північного потоку-2".

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