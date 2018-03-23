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Сенат США схвалив проект бюджету і відправив на підпис Трампу

НовиниЕкономіка    23.03.2018 - 09:48
Фото: Дональд Трамп, президент США (flickr.com/whitehouse)
Фото: Дональд Трамп, президент США (flickr.com/whitehouse)

Схвалення президента дозволить США уникнути чергового "шатдауна"

Сенат США слідом за Палатою представників схвалив проект бюджету на 2018 фінансовий рік, документ вже відправлений на підпис президенту Дональду Трампу. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, повідомляється, що якщо пан Трамп підпише законопроект, уряду вдасться запобігти третій "шатдаун".

Вчора, 22 березня, в Конгресі досягли компромісу щодо бюджету. Зокрема, проект документа передбачає найбільше за 15 років збільшення військових витрат. Витрати на оборону в ньому займають більшу частину - 700 млрд доларів з 1,3 трлн доларів, що на 80 млрд долларов більше, ніж у минулому році.

Також документ включає витрати на відновлення інфраструктури, захист шкіл від озброєних людей, боротьбу з вживанням ліків-опіоїдів і збільшення фінансування правоохоронних органів. На "протистояння російському впливу" та програми по зміцненню можливостей правоохоронних органів і сил безпеки в Європі і Євразії американські законодавці готові виділити 250 млн доларів.

Ще 200 млн доларів Вашингтон планує виділити на військову допомогу Україні.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в січні і лютому американський уряд був змушений призупинити роботу з-за того, що демократи і республіканці не змогли домовитися щодо бюджету. Дія тимчасового фінансування уряду минав 23 березня.

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Теги: Сполучені Штати Америки, бюджет, Дональд Трамп
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