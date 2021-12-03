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Сенат США одобрил продление финансирования правительства до 18 февраля 2022 года

Автор: Анна Полисученко

Сенат США одобрил продление финансирования правительства до 18 февраля 2022 года. Теперь документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

69 сенаторов поддержали продление финансирования до 18 февраля, 28 выступили против, свидетельствуют данные голосования.

Ранее палата представителей США поддержала продление финансирования правительства до 18 февраля. Согласно результатам голосования 221 член палаты представителей поддержал продление финансирования до 18 февраля, 212 человек высказались "против".

Ранее мы сообщали, что республиканцы в Сенате США заблокировали быстрое принятие оборонного бюджета на следующий год.

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Сенат США