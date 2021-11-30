Республиканцы в сенате США заблокировали быстрое принятие оборонного бюджета на следующий год. Республиканцы и демократы разошлись во мнениях, какие именно поправки должны быть внесены в законопроект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию голосования на сайте Сената.

Документ заблокировали представители Республиканской партии, которые требуют, чтобы в законопроект внесли 18 поправок, касающихся дополнительных рестрикций Вашингтона против российского газопровода Северный поток-2.

В целом в проект военного бюджета должны включить более 50 поправок.

В ходе голосования "за" существующий проект выступили 45 сенаторов, "против" - 51. Для его утверждения необходимо 60 голосов.

Сенатор Сьюзан Коллинз стала единственной республиканкой, проголосовавшей вместе с демократами за продвижение законопроекта. Между тем, вместе с республиканцами "против" проголосовали сенаторы от Демократической партии Эд Марки, Джефф Меркли, Элизабет Уоррен, Рон Уайден и независимый сенатор Берни Сандерс.

Сенаторы продолжат обсуждать документ, после чего снова проголосуют. В случае одобрения проект с изменениями должен утвердить Конгресс, а потом подписать президент Джо Байден.