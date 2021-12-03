Сенат США схвалив продовження фінансування уряду до 18 лютого 2022 року. Тепер документ надійде на підпис президенту США Джо Байдену.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
69 сенаторів підтримали продовження фінансування до 18 лютого, 28 виступили проти, свідчать дані голосування.
Раніше палата представників США підтримала продовження фінансування уряду до 18 лютого. Згідно з результатами голосування 221 член Палати представників підтримав продовження фінансування до 18 лютого, 212 осіб висловилися "проти".
Раніше ми повідомляли, що республіканці в Сенаті США заблокували швидке прийняття оборонного бюджету на наступний рік.