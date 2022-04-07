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Сенат США одобрил отмену статуса "наибольшего благоприятствования" в торговле для России

Фото: Сенат США одобрил отмену статуса "наибольшего благоприятствования" в торговле для России (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Сенат Соединенных Штатов поддержал закон, который лишит Россию и Беларусь статуса "наибольшего благоприятствования" в торговле из-за вторжения на Украину. Документ позволит повысить тарифы на импорт из этих двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По мере продолжения голосования большинство членов Сената поддержали отмену статуса постоянных нормальных торговых отношений (PNTR), что стало последней попыткой Конгресса оказать экономическое давление на Москву и ее близкого союзника Беларусь.

Отметим, что лишение статуса "наибольшего благоприятствования" позволит США избирательно увеличивать импортные тарифы для России, вводить квоты, лимиты, запреты на российские товары и услуги.

Ранее Япония аннулировала режим наибольшего благоприятствования в торговле для России.

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