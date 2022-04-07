RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сенат США схвалив скасування статусу "найбільшого сприяння" в торгівлі для Росії

Фото: Сенат США схвалив скасування статусу "найбільшого сприяння" в торгівлі для Росії (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сенат Сполучених Штатів підтримав закон, який позбавить Росію і Білорусь статусу "найбільшого сприяння" в торгівлі через вторгнення на Україну. Документ дозволить підвищити тарифи на імпорт з цих двох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У міру продовження голосування більшість членів Сенату підтримали скасування статусу постійних нормальних торгових відносин (PNTR), що стало останньою спробою Конгресу чинити економічний тиск на Москву і її близького союзника Білорусь.

Відзначимо, що позбавлення статусу "найбільшого сприяння" дозволить США вибірково збільшувати імпортні тарифи для Росії, вводити квоти, ліміти, заборони на російські товари і послуги.

Раніше Японія анулювала режим найбільшого сприяння в торгівлі для Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСенат США