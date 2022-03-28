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Япония закроет возможность обхода санкций против России через криптовалюты

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Токио, Понедельник 28 марта 2022 09:24
Япония закроет возможность обхода санкций против России через криптовалюты Фото: Япония закроет для русских криптовалютную лазейку (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Япония пересмотрит свое валютное законодательство, чтобы предотвратить уклонение России от западных финансовых санкций после вторжения Москвы в Украину через криптовалютные активы. Критовалютные биржи будут проверять источники денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Фумио Кисида призвал внести поправки в закон на заседании парламента в понедельник, где он подчеркнул необходимость скоординированных действий с западными союзниками после участия в саммите Большой семерки на прошлой неделе в Бельгии.

Пересмотр "позволяет правительству применять закон к биржам криптоактивов, таким как банки, и обязывать их тщательно проверять, не являются ли их клиенты объектами российских санкций", - сказал Сайсуке Сакаи, старший экономист Mizuho Research and Technologies.

После вторжения в Украину японское правительство наложило санкции активов более чем 100 российских чиновников, олигархов, банков и других учреждений. Япония также запретила экспорт высоких технологий и аннулировала режим наибольшего благоприятствования в торговле для России.

Ранее в этом месяце финансовый регулирующий орган Японии потребовал, чтобы около 30 криптовалютных бирж в стране не проводили операции с активами, на которые наложены санкции.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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