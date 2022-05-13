Сенат США из-за новой поправки не смог быстро принять пакет помощи Украине на 40 млрд долларов

Он настаивал на внесение в проект поправки относительно расширении роли генерального инспектора по Афганистану, чтобы включить отслеживание за фондами Украины.

Пол возражал против сделки, предложенной лидером сенатского большинства Чарльзом Шумером (штат Нью-Йорк) и лидером меньшинства Митчем МакКоннеллом (республиканец, штат Кентукки), которая должна была организовать голосование в четверг днем ​​по финансированию и поправке Рэнда.

Такая тупиковая ситуация оттягивала принятие американским сенатом пакета для Украины как минимум до следующей недели, а возможно, и дольше.

Если дебаты в сенате о помощи Украине продлятся на следующей неделе, это может создать проблемы для западных стран, пытающихся поддержать Украину в ее борьбе против России. Администрация Байдена заявила, что к 19 мая она рассчитывает исчерпать имеющиеся средства, которые можно использовать в соответствии с полномочиями, которые позволяют президенту санкционировать передачу оружия без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию.

Без согласия Пола сенат должен следовать длительному процессу, предусмотренному тайными правилами палаты.

Шумер и МакКоннелл в зале сената попытались организовать голосование по помощи для нашей страны. В соответствии со предложением, следовало начала проголосовать за отдельный закон от сенатора Джона Кеннеди об учреждении специального генерального инспектора для помощи Украине. После этого сенат принял бы помощь Украине в размере 40 млрд долларов, проголосовав за поправку Пола.

"Теперь нас сдерживает только одно: младший сенатор от Кентукки препятствует быстрому прохождению помощи Украине, потому что хочет в последнюю минуту внести свои изменения прямо в законопроект... Я предлагаю провести голосование по его поправке, хотя я с ней не согласен", - сказал Шумер.

В итоге сенаторы Рэнд Пол и Джон Кеннеди говорят, что поддерживают законопроект по Украине, но выступают за введение специального генерального инспектора для контроля за расходами во избежание мошенничества.

"Я симпатизирую Украине. Я желаю им удачи, я хочу, чтобы они победили россиян, я хочу, чтобы они вытеснили россиян из своей страны. Но мы также должны быть обеспокоены нашей страной и двусмысленной инфляцией здесь. Это только усугубит ситуацию", - заявил Пол.