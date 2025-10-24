Сенат США готує "тиждень Росії": розглянуть нові санкції та підтримку України

Як зазначила посол, за очікуваннями сенатора Ліндсі Грема, Сенат проведе "тиждень Росії", під час якого відбудеться голосування щодо законопроєктів

REPO, про оголошення Росії державою-спонсором тероризму, а також, можливо, законопроєкту про санкції.

Варто зазначити, що, за словами Стефанішиної, сенатори США вже зробили низку важливих заяв щодо санкцій проти Росії та підтримки України.

Голова Комітету з закордонних справ Джеймс Ріш привітав санкції, які запровадила адміністрація Трампа проти Росії, засудив удар по дитячому садку та наголосив, що українські діти заслуговують на життя без страху російської агресії.

Він також заявив про готовність підтримати президента у роботі над встановленням міцного миру.

Співголова Групи Сенату з питань НАТО Том Тілліс підкреслив важливість голосування Сенату за пакет санкцій, щоб посилити тиск на Росію.

А от голова Бюджетного комітету Ліндсі Грем підтвердив терміни розгляду санкційного законодавства - 30 днів, а також припустив можливість введення тарифів проти країн, які купують російську нафту.

Сенатор Річард Блюменталь своєю чергою зазначив, що поточні санкції є кроком у правильному напрямку, але недостатніми, і закликав посилити тиск на країни, які продовжують купувати російську нафту.

Стефанішина зустрілась з Гремом

Стефанішина розповіла, що особисто зустрілась з сенатором Гремом.

"Мали продуктивну розмову щодо кроків, які наближають справедливий та сталий мир в України. Так, обговорили важливі законодавчі ініціативи щодо посилення тиску на Росію (серед співавторів яких є сенатор), а саме: про оголошення РФ державою-спонсором тероризму у випадку неповернення Росією українських дітей; про впровадження закону "REPO" - використання заморожених активів РФ для потреб України; та законопроєкт Sanctioning Russia Act of 2025", - додала вона.

Посол наголосила, що Україна цінує послідовну позицію сенатора Грема з примушення РФ до миру та донесення правди про цю війну, а також його зусилля з розбудови стратегічного партнерства між нашими країнами.