Сенат США дійшов згоди щодо проєкту "пекельних санкцій" проти РФ, далі - голосування

Документ надає президенту США нові повноваження для економічного тиску на країни, які купують російські енергоносії.

Зокрема, він дозволяє застосовувати додаткові мита до п'яти найбільших імпортерів російської нафти та природного газу, а також до п'яти держав, які допомагають Росії обходити енергетичні санкції.

Крім того, законопроєкт продовжує дію Закону про санкції проти Ірану 1996 року до 2031 року, зберігаючи механізм вторинних санкцій проти іноземних компаній, які ведуть бізнес із Тегераном.

Документ також передбачає можливість запровадження загального мита у розмірі 500% на російські товари, що імпортуються до США.

Окремо президент зможе встановлювати додатковий тариф у 100% щодо найбільших покупців російських енергоносіїв і країн, які сприяють обходу санкцій. Водночас поправка, внесена напередодні, обмежує дію цих нових повноважень п'ятьма роками.

Процедурне голосування за законопроєкт у Сенаті заплановане на кінець дня 28 липня. Водночас Палата представників США вже пішла на серпневі канікули, тому остаточне ухвалення документа і набуття ним чинності можливі не раніше вересня.