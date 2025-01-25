Сенат схвалив нового міністра внутрішньої безпеки США

Як пише The Hill, розгляд кандидатури Ноем пройшов доволі гладко. Голосування завершилось з результатом

The Hill,

кандидатів на посаду віцепрезидента США, але її відносини з Трапом погіршились через публікацію книги, в якій вона розповіла про вбивство собаки, бо він не був ідеальним. Пізніше вона назвала це жартом, яким хотіла показати, як вона здатна виконувати найжахливішу роботу, коли це потрібно.

Міністерство внутрішньої безпеки США відповідає за громадську безпеку, його місія включає боротьбу з тероризмом, охорону кордонів, імміграцію та митницю, кібербезпеку, а також запобігання катастрофам і управління ними.

Міністерство почало свою роботу у березні 2003 року на основі Акту про національну безпеку 2002 року, прийнятого у відповідь на напади терористів 11 вересня.