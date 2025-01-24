Сенат США затвердив голову ЦРУ Реткліффа в адміністрацію Трампа

Сенат США сьогодні, 32 січня, затвердив Джона Реткліффа на посаді директора ЦРУ. Раніше він був директором Національної розвідки за першої президентської каденції Дональда Трампа. Відповідне рішення було ухвалено не одностайно.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

На голосуванні результати розподілилися таким чином: 74 "за" та 25 "проти", чимало демократів не підтримали його затвердження.

Зазначається, що після схвалення Сенатом кандидатури Реткліффа Трамп отримав свого другого члена кабінету.

Так, нагадаємо, раніше цього тижня колишній сенатор від Флориди Марко Рубіо був затверджений держсекретарем, ставши першим членом кабінету нового президента США.

Також варто зауважити, що директор ЦРУ не завжди входив до складу кабінету міністрів президента, хоча Джо Байден під час перебування на посаді глави держави підвищив цю посаду до рівня Кабміну за часів попередника Реткліффа Вільяма Бернса.

Наразі Білий дім при Трампі визначає Реткліффа як члена кабінету міністрів.

Що відомо про Реткліффа

Він був директором національної розвідки під час першого терміну Трампа і є першою людиною, яка зайняла цю посаду та вищий пост у ЦРУ.

Представник Республіканської партії з Техасу, Реткліфф також є колишнім федеральним прокурором, він активно виступав на захист Трампа під час справи про імпічмент.

Трамп номінував Реткліффа на посаду директора національної розвідки у 2019 році, але він швидко відмовився від розгляду після того, як законодавці порушили питання щодо його кваліфікації. Після того, як Трамп повторно подав кандидатуру, Реткліфф був остаточно затверджений Сенатом.

Будучи директором нацрозвідки (2020 - 2021 роки), він наглядав і координував роботу понад дюжини розвідувальних агентств. Серед інших обов'язків офісу є спрямування зусиль на виявлення та протидію іноземним спробам вплинути на політику США.

Додамо, Джон Реткліфф був одним із найрізкіших критиків генпрокурора Роберта Мюллера, який розслідував російське втручання у вибори 2016 року.

Плани Реткліффа щодо ЦРУ

Минулого тижня на слуханнях у Сенаті Реткліфф сказав, що ЦРУ має працювати краще, коли йдеться про використання таких технологій, як штучний інтелект, для протистояння противникам, зокрема Китаю та РФ.

Реткліфф також заявляв, що вважає Китай найбільшим геополітичним суперником США. На його переконання, РФ, Іран, Північна Корея та наркокартелі, хакерські угруповання та терористичні організації також становлять виклик національній безпеці.

Він також підтримує Закон про нагляд за іноземною розвідкою (урядову програму шпигунства, яка дозволяє владі збирати без ордера повідомлення неамериканців за межами країни).

Також конгресмен виступив за покращення розвідувальних можливостей, одночасно забезпечуючи захист громадянських прав американців.

Реткліфф пообіцяв, що у разі погодження його кандидатури на керівництво в ЦРУ він підштовхне Управління до збільшення використання таких технологій, як штучний інтелект і квантові обчислення, одночасно розширюючи використання збору розвідданих людей.