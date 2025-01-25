Сенат одобрил нового министра внутренней безопасности США

Как пишет The Hill, рассмотрение кандидатуры Ноэм прошло довольно гладко. Голосование завершилось с результатом

НоэмThe Hill,

кандидатов на должность вице-президента США, но ее отношения с Трапом ухудшились из-за публикации книги, в которой она рассказала об убийстве собаки, потому что он не был идеальным. Позже она назвала это шуткой, которой хотела показать, как она способна выполнять самую ужасную работу, когда это нужно.

Министерство внутренней безопасности США отвечает за общественную безопасность, его миссия включает борьбу с терроризмом, охрану границ, иммиграцию и таможню, кибербезопасность, а также предотвращение катастроф и управление ими.

Министерство начало свою работу в марте 2003 года на основе Акта о национальной безопасности 2002 года, принятого в ответ на нападения террористов 11 сентября.